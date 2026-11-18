Фото: Российский Красный Крест.

Сходить за продуктами, разобраться с бытовыми мелочами, просто выйти подышать воздухом. Для одних это обычные дела между работой и ужином. Для других каждое из них превращается в проблему, которую не решить в одиночку. Российский Красный Крест выпустил мобильное приложение «Здесь помогают», чтобы таких людей и тех, кто готов подставить плечо, стало проще свести вместе.

«Здесь помогают» — цифровая платформа, где встречаются люди, которым нужна помощь, и те, кто готов её оказать. Сам сервис работает с 2023 года, а теперь у него появилась мобильная версия. Приложение есть для Android и iOS, скачать его можно в Google Play, RuStore и App Store.

С чем можно обратиться

В приложении оставляют заявку на то, что нужно прямо сейчас. Список получился вполне житейский:

сопровождение (например, в поликлинику или по делам);

покупка продуктов;

помощь по хозяйству;

компания для прогулки или совместного досуга.

Исполнителя выбирают сами. В этом помогают рейтинг и отзывы других пользователей. Договориться о деталях можно во встроенном чате, переходить в другие мессенджеры не нужно.

Кто становится помощником

Здесь помогают квалифицированные специалисты, социальные организации, сотрудники организаций и самозанятые. Но просто установить приложение и зарегистрироваться недостаточно. Каждый кандидат проходит собеседование с психологами Российского Красного Креста. Они оценивают, почему человек хочет помогать, какие у него личные качества и насколько он готов бережно общаться с теми, кто находится в уязвимом положении.

Данные в профиле тоже не берутся на веру. Сведения об образовании, опыте работы и подготовке помощника команда проверяет и только потом подтверждает. Пользователь видит в профиле не набор красивых слов, а проверенную информацию.

Вопрос безопасности прокомментировал член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов: «Безопасность и комфорт получателей помощи остаются для нас приоритетом. Поэтому каждый, кто хочет работать на платформе, проходит собеседование с психологами и проверку документов. Такой порядок позволяет обеспечить необходимый уровень доверия между участниками сервиса. Мы рассчитываем, что мобильное приложение сделает помощь доступнее для жителей регионов, в том числе нашей области».

Как приложение готовили к запуску

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. До открытого запуска приложение прошло пилотный этап. Его тестировали и дорабатывали вместе с 52 региональными отделениями Российского Красного Креста. Такая проверка нужна, чтобы сервис работал без сбоев и действительно решал задачи, с которыми люди приходят за помощью.

Бывают дни, когда достаточно одного вовремя протянутого рукава, чтобы стало легче. «Здесь помогают» как раз про это. Нужна помощь или есть желание её оказать — приложение уже в магазинах.