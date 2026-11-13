Сотрудники «Брянскэнерго» познакомили будущих специалистов с работой современного энергетического предприятия

Фото: филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» организовали обзорную экскурсию для студентов первого и третьего курсов института энергетики и природопользования Брянского государственного аграрного университета. В центральном офисе филиала побывали более 15 учащихся.

Сотрудники филиала познакомили гостей с деятельностью компании и историей ее развития, рассказали о преимуществах работы и востребованных энергетических профессиях. Особый акцент был сделан на мерах поддержки молодых специалистов — создании достойных условий труда, перспективе карьерного роста, системе наставничества, расширенной программе мотивации, а также успешно реализуемых социальных льготах и гарантиях.

В ходе экскурсии молодые люди познакомились с работой Центра управления сетями (ЦУС) «Брянскэнерго». Именно сюда стекается вся информация о состоянии подстанций и линий электропередачи со всей области. Начальник диспетчерской службы ЦУС Александр Смолко подробно рассказал студентам о том, как осуществляется дистанционное управление энергообъектами, что входит в обязанности диспетчеров и как контролируется деятельность оперативно-выездных бригад. После этого ребята смогли понаблюдать за работой диспетчеров в режиме реального времени и задать интересующие вопросы.

«Брянскэнерго» продолжает развивать сотрудничество с учебными заведениями региона. В рамках профориентационной работы филиал предоставляет студентам возможность пройти производственную практику, а также стать участниками студенческого энергетического отряда в летний период. Для энергетиков это перспектива пополнить кадровый состав энергопредприятия молодыми и заинтересованными специалистами, для студентов – получить первый опыт в профессии.