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Происшествия13 ноября 2026 8:13

Украинские беспилотники продолжают сбрасывать на Брянщину противопехотные мины и взрывные устройства

В Клетнянском районе нашил 42 противопехотные мины в районе деревни Романовка
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Александр КОЦ.

Фото: Александр КОЦ.

Возле деревни Романовка Клетнянского района произошёл взрыв неустановленного взрывного устройства, предположительно сброшенного с БПЛА. Повреждены легковой автомобиль и прицеп, пострадавших нет. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает 13 ноября губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Сапёрные подразделения МО РФ обнаружили и ликвидировали 42 противопехотные мины в районе деревни Романовка, - сообщате глава брянского региона. - Обследованы обочины автодороги, угрозы для граждан нет.

Также обследовали прилегающую территорию деревни Синицкое Клетнянского района, где нашли и уничтожили 24 противопехотные мины.

Напомним, один человек погиб и один ранен при атаке ВСУ мирных жителей в Брянской области.