Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Один человек погиб и один ранен при атаке ВСУ мирных жителей в Брянской области. Удар нанесли по Климовскому району. Об этом 13 ноября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- 52-летний мужчина погиб при движении на мопеде между населёнными пунктами Брахлов и п. Октябрь в результате атаки украинского дрона-камикадзе, - пишет Егор Ковальчук.

74-летний мужчина получил ранения в селе Лобановка после удара дрона по легковому автомобилю. Пострадавшему оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Напомним, при атаке ВСУ в Брянской области гражданских автомобилей ранены трое мирных жителей