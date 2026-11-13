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Происшествия13 ноября 2026 8:03

Один человек погиб и один ранен при атаке ВСУ мирных жителей в Брянской области

ВСУ ударили по Климовскому району
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Один человек погиб и один ранен при атаке ВСУ мирных жителей в Брянской области. Удар нанесли по Климовскому району. Об этом 13 ноября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- 52-летний мужчина погиб при движении на мопеде между населёнными пунктами Брахлов и п. Октябрь в результате атаки украинского дрона-камикадзе, - пишет Егор Ковальчук.

74-летний мужчина получил ранения в селе Лобановка после удара дрона по легковому автомобилю. Пострадавшему оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Напомним, при атаке ВСУ в Брянской области гражданских автомобилей ранены трое мирных жителей