Фото: Александр БЕЛЯК, из архива "КП-Брянск".

При атаке ВСУ в Брянской области гражданских автомобилей ранены трое мирных жителей. Украинские дроны ударили по Злынковскому и Климовскому районам. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковльчук.

42-летняя женщина и 23-летняя девушка ранены в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе по движущемуся легковому автомобилю в селе Денисковичи Злынковского района. Они госпитализированы.

58-летний водитель получил ранение после удара вражеского БпЛА по движущемуся грузовому автомобилю на автодороге с. Чолхов — п. Климово. Пострадавшему оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.