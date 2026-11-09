Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Юных футболисток брянского «Спартака» поздравили с победами на всероссийских соревнованиях. Церемония награждения прошла в спортивном комплексе «Спартак». Команды поздравили временно исполняющий обязанности замгубернатора Брянской области Андрей Фроленков и заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов. Об этом сообщают в пресс-службе брянсокй городской администрации.

Тренерам юных футболисток Софье Савкиной и Артему Родину за большой вклад в развитие физической культуры и спорта вручили Почетные грамоты от главы администрации города Брянска Александра Макарова. Всем футболисткам вручили сладкие подарки. В ответ гости получили фирменные шарфы с символикой «Спартака».

На «Волгоград Арене» прошел Суперфинал всероссийских соревнований «Кожаный мяч – Лига юных футболистов». Девочки из футбольной академии «Спартак»- Брянск стали его победительницами среди команд с игроками в возрасте 8 и 9 лет. К «золоту» привела победная серия из шести матчей.

- Титул чемпионов во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» — подтверждение правильной системной работы и укрепления материально технической базы городского комбината «Спартак», - сказал Александр Гаврилов. - Особые слова благодарности — тренерскому штабу за ежедневный труд, терпение и умение раскрывать потенциал каждой девочки. Брянск гордится вами! Пусть эта историческая победа вдохновит ещё сотни юных спортсменов.

Еще одна команда брянского «Спартака» удачно сыграла в Новороссийске. Там прошел женский чемпионат России по футболу среди девочек в возрасте до 17 лет. Брянская команда заняла почетное для себя пятое место. Она пропустила вперед лишь сборные Санкт-Петербурга, Московской области, Москвы и Краснодарского края.

Напомним, брянские футболисты завоевали «золото» и «серебро» в Сочи.