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Спорт9 ноября 2026 14:50

Брянские футболисты завоевали «золото» и «серебро» в Сочи

Там прошел всероссийский турнир START CUP
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Футболисты Брянского спорткомбината «Десна» завоевали «золото» и «серебро» в Сочи. Там прошел всероссийский турнир START CUP. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Воспитанники «Десны» 2012 года рождения стали чемпионами соревнований, - сообщает глава брянского региона. - А 15-летние парни в своей возрастной категории — вторые. Но это «серебро» — с золотым отливом, так как брянские футболисты играли против соперников на год старше.

Четыре футболиста завоевали личные награды в своих возрастных группах: Артем Ченцов — лучший вратарь турнира, Даниил Политыкин — лучший защитник турнира, Макар Ковалев — лучший защитник турнира, Василий Давыдов — лучший 14-летний игрок турнира.

- Поздравляю ребят с успешным выступлением и желаю новых футбольных побед! - пишет Егор Ковальчук.

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