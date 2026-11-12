Мэр Брянска оценил ремонт парков железнодорожников и Олимпийского

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров оценил ремонт парков железнодорожников и Олимпийского. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

В Фокинском районе рядом с Дворцом культуры железнодорожников и парком приводят в порядок летнюю эстраду. Работа идет про программе «Инициативное бюджетирование». Для зрителей согласно проекту установлено 36 скамеек. Сейчас электрики заканчивают монтаж освещения сцены.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Рядом с летней эстрадой преобразили три клумбы. На них высадили декоративные пихты, вокруг которых гранитная отсыпка. Совсем недавно во Дворце культуры отремонтировали третий этаж. Покрасили и отреставрировали наборный паркетный пол, не уступающий по красоте старинным бальным залам. Александр Макаров отметил качество проведенных работ. Дворец культуры железнодорожников и парк стали гармоничным комплексом. Здесь есть всё для отдыха и развития творческих способностей жителей и гостей города.

Привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» и парк Олимпийский в Володарском районе.

- Еще летом здесь были запущенный лес, поваленные деревья и мусорные свалки, - рассказалив мэрии Брянска. - Сейчас на территории Олимпийского идут последние, завершающие работы: специалисты высаживают растения, подключают фонари, на летней эстраде монтируют лавочки. Глава администрации призвал ускорить работы на объекте. Его должны сдать до наступающего декабря.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Александр Макаров побывал в расположенном рядом Доме культуры Володарского района. Одновременно с реконструкцией парка у этого здания отремонтирован фасад. Подрядчик утеплил и покрасил стены, обновил штукатурку, отремонтировал декоративные элементы. Деревянные оконные рамы и двери заменили на новые. Изначально по проекту лестницу дома культуры должны были отреставрировать. Но оказалось, она требует более капитального подхода, поэтому ее заново построили. Как отметил Александр Макаров совместно с новым парком, Володарский район получает красивый архитектурный ансамбль.

Напомним, мэр Брянска попросил увеличить число строителей в школах № 40 и 33.