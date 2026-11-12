Мэр Брянска попросил увеличить число строителей в школах № 40 и 33

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава администрации Брянска Александр Макаров потребовал увеличить темпы капитального ремонта в школах № 40 и 33. Ведь из за нехватки строителей объекты отстают от графика. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

Сегодня Александр Макаров проконтролировал капитальный ремонт. Оба здания — постройки послевоенных лет, и столь масштабного обновления они не знали за свою историю. Возраст школ во многом и определяет сложность работ: приходится решать массу накопившихся проблем, от изношенных коммуникаций до конструктивных дефектов.

Ремонт в школе № 40 начали в апреле. Сейчас уже завершили укладку новой кровли, ведут монтаж крыши спортзала, утепляют фасад старого здания. Параллельно идут внутренние работы: ремонтируются первый и второй этажи, устанавливаются двери, завозится новая мебель. Снаружи обустраивают отмостку и монтируют козырьки над подвалами.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Но больше всего главу администрации обеспокоила ситуация с отопительной системой. Несмотря на то, что на дворе уже ноябрь, тепло поступает лишь в часть помещений: некоторые батареи до сих пор не подключены к трубопроводу, из за чего остаётся холодным и спортивный зал. Подрядчику дано жёсткое поручение в ближайшие дни полностью замкнуть отопительный контур здания.

В школе № 33 работы продвинулись дальше: фасад окрашен, полы забетонированы, проложена электрика, идёт чистовая отделка кабинетов и монтаж потолков. Важным достижением стала модернизация инженерных систем. Ранее в здании действовало сразу три узла отопления — такая схема регулярно давала сбои.

Теперь построили единая, более надежная и эффективная тепловая система. Также решили проблему с водоснабжением: из - за сильного износа внешних труб городской водоканал в сжатые сроки полностью заменил коммуникации. Ожидается, что звонки, зовущие детей на уроки, прозвучат в школе № 33 уже после Нового года.

- Ключевой проблемой, по оценке Александра Макарова, остается недостаточная численность рабочих на объектах, - расскзали в мэрии Брянска. - Именно из - за малого количества задействованных строителей подрядчики не укладываются в сроки ввода школ в эксплуатацию. Глава администрации потребовал незамедлительно увеличить число строителей на площадках. В договорах с подрядчиками предусмотрены штрафные санкции за срыв сроков — они будут применены.

Напомним, капитальный ремонт сейчас идет сразу в четырёх школах Брянска — № 32, 33, 40 и 54.