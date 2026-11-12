Тот, кто учит спасать, сначала учится сам

Фото: Российский Красный Крест.

Когда человеку на улице становится плохо, счет идет на минуты. Скорая уже едет, но первым на помощь приходит тот, кто оказался рядом. Хорошо, если он знает, что делать. Чтобы таких людей становилось больше, в Российском Красном Кресте сначала учат инструкторов, а уже они передают навыки остальным.

В конце октября на Слете инструкторов и тренеров по первой помощи собрались более 80 специалистов из 70 регионов страны. Три дня они разбирали, как лучше передавать эти знания людям, и тренировались сами.

Слет начался с разговора о том, куда двигаться дальше. Региональные команды обменялись рабочими наработками и сверили подходы. Вместе с Советом тренеров Российского Красного Креста обсудили три темы: миссию тренера, систему наставничества и Концепцию развития первой помощи в России до 2036 года.

Фото: Российский Красный Крест.

Отдельно поговорили о том, как подстраивать обучающие программы под запросы слушателей. Бухгалтеру, школьнику и водителю маршрутки нужны разные акценты, и тренеру важно это учитывать.

Основное время заняли практические занятия. Сценарии выбирали такие, где ошибка стоит дорого, а решать нужно быстро. Участники отработали:

- остановку сильного кровотечения жгутом, жгутом-турникетом и тампонадой;

- сердечно-легочную реанимацию с применением дефибриллятора;

- иммобилизацию пострадавшего;

- перемещение человека в безопасное место;

- прием Геймлиха и другие алгоритмы для первых минут после происшествия.

Новинкой в обучении стала тампонада. Это современный способ временно остановить кровотечение: рану заполняют стерильным перевязочным материалом. Метод занял своё место рядом с привычными жгутами, и теперь инструкторам нужно уметь его показать и объяснить.

Первая помощь не сводится к бинтам и компрессиям. Человек после аварии, пожара или потери близких нуждается ещё и в поддержке. Поэтому важным блоком программы стала первая психологическая помощь. Инструкторы учились говорить с людьми в кризисной ситуации и разбирали, как общаться с детьми и подростками. Много внимания уделили уязвимым группам населения: с ними нужно взаимодействовать бережно и без спешки. Отдельная тема касалась первой психологической помощи взрослым.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста, оценил значение подобных мероприятий для регионов: "Подготовка инструкторов и тренеров является одной из приоритетных задач в системе обучения населения первой помощи. Мероприятия такого формата позволяют обеспечить единые подходы к преподаванию, обменяться накопленным опытом и внедрить в практику актуальные методики. В конечном итоге это отражается на качестве обучения граждан в регионах, в том числе и в Брянской области".

Фото: Российский Красный Крест.

Организаторы благодарят участников за активность и вовлеченность. Логика у слета простая. Чем увереннее и компетентнее инструктор, тем лучше он научит других. А чем больше людей умеют действовать правильно, тем выше шансы, что в нужную минуту рядом с пострадавшим окажется человек, который знает, что делать.