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Общество12 ноября 2026 7:53

Брянский проект народных костюмов оказался в числе лучших в России

За годы его успешной реализации систематизировали сведения о 28 традиционных костюмных комплексах Брянщины
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Проект «Традиционный народный костюм Брянской области конца XIX – начала XX века» – в числе лучших в России. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Он вошел в сборник «Лучшие региональные практики в сфере сохранения исторической памяти», который презентовали Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека, - рассказал Егор Ковальчук.

Руководитель и координатор — заместитель директора департамента культуры Брянской области Марина Мосеева. Идея проекта заключается в сохранении традиционного народного костюма Брянской области и внедрении этих знаний в современное культурное пространство.

За годы успешной реализации систематизировали сведения о 28 традиционных костюмных комплексах. Знаковым событием и большой удачей является участие в реализации фотохудожника с мировым именем Костаса Асимиса.

- К проекту присоединилась Могилевская область Республики Беларусь, а в этом году он был представлен на площадках Балтийского культурного форума в Светлогорске, Калининграде и Гусеве, поскольку именно жители Брянской области стали первыми переселенцами в период становления Калининградской области, - рассказал глава брянского региона..

Больше о практике «Традиционный народный костюм Брянской области конца XIX – начала XX века» можно узнать на сайте потоканка.рф

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Напомним, учебные заведения Брянской области участвовали в фестивали профессий.