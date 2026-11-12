Учебные заведения Брянской области участвовали в фестивале профессий

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

23 высших и средне-специальных учебных заведений Брянской области участвовали в ярмарке учебных мест «Фестиваль профессий: твой старт в мир карьеры!». Об этом на своей странице ВКонткте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Ребятам и их родителям рассказали о программах обучения в вузах и учреждениях среднего профобразования, условиях поступления, количестве бюджетных мест. Консультировали и работодатели — предприятия региона заинтересованы в квалифицированных специалистах и готовы заключать договоры целевого обучения.

Ярмарку учебных мест проводят в рамках федерального проекта «Образование для рынка труда» нацпроекта «Кадры».

За последний год в центрах занятости населения прошло больше 900 профориентационных мероприятий. Их посетили 90 тысяч школьников и студентов.

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