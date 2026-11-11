Плюшевый госпиталь и чемпионат по первой помощи: как в Москве прошел форум волонтеров здравоохранения

Фото: Российский Красный Крест.

В Москве у медведя забинтовали лапу, а рядом выстроилась очередь, чтобы заглянуть в настоящий реанимобиль. Так выглядел один из дней IV Московского форума волонтеров в сфере охраны здоровья.

В конце октября в кластере «Ломоносов» собрались те, для кого слова «помощь» и «забота» давно стали частью повседневной жизни. Организатором выступил Комитет общественных связей и молодежной политики столицы. Девиз форума звучал так: «Люди разные – команда одна».

В зале сидели школьники и студенты-медики, волонтеры из фондов и реабилитационных центров, добровольцы старшего возраста и главные врачи городских клиник. Были и те, кто никогда не надевал белый халат, но готов прийти на помощь по первому зову.

Масштаб у этого движения серьезный. Сегодня в Москве работают более 20 000 волонтеров. Они помогают в медицинских учреждениях, выходят на крупные городские события и поддерживают тех, кому помощь нужна прямо сейчас.

Фото: Российский Красный Крест.

Игра, в которой учат спасать

После официальной части форум превратился в большую интерактивную площадку. В «Плюшевом госпитале» дети мерили температуру игрушкам и перевязывали им лапы. Выглядело это как игра, но на деле малыши осваивали основы первой помощи.

Взрослых манил реанимобиль Московского городского отделения Российского Красного Креста. Внутрь можно было зайти, посмотреть на аппараты ИВЛ и дефибрилляторы и узнать, как устроена работа бригады. Всё это входило в выставку «Маршрут здоровья».

В течение дня шла донорская акция, приуроченная к 100-летию Службы крови России. Желающие могли также вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Отдельные разговоры шли о сопровождении маломобильных граждан. Гости участвовали и в занятиях со специально обученными животными, которые помогают в терапии.

Вдобавок прошли встречи с главными врачами столичных медицинских организаций, а лучших добровольцев отметили на церемонии награждения. Ресурсный центр «Мосволонтер» представил два проекта. Это флагманский проект «Добрые мастера» и новый проект «Серебряные сказки».

Что показал Красный Крест

Московское городское отделение Российского Красного Креста подготовило для гостей отдельную программу. На выставке можно было проследить историю организации, узнать, как развивалось донорское движение и как работала Служба крови Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Там же показали редкие наградные знаки и медали. Специалисты рассказали о направлениях работы отделения и о сопровождении людей с ограниченной подвижностью.

На уличной площадке стояли четыре необычных транспортных средства отделения. Их создали и восстановили сами волонтеры в рамках инженерно-технических проектов. Эта спецтехника не для витрины. Ее используют, чтобы доставлять помощь пострадавшим туда, куда обычная машина не проедет.

Фото: Российский Красный Крест.

Кульминация дня

Главным событием стал региональный чемпионат по оказанию первой помощи. Его провели «Мосволонтер» и Красный Крест. Школьники и студенты колледжей на время решали ситуационные задачи. Вокруг были декорации, имитация ран и крови, а обстановку максимально приблизили к реальной.

Такой формат оценили и за пределами столицы. Член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов отметил значение подобных мероприятий для всей системы добровольной помощи.

«Проведение форумов такого уровня способствует развитию волонтерского движения в сфере охраны здоровья. Обмен практиками между регионами позволяет повышать качество оказываемой помощи и формировать единые подходы к подготовке добровольцев. Особого внимания заслуживает формат практических соревнований по первой помощи. Он помогает закрепить навыки, которые могут потребоваться в реальной жизни каждому гражданину», – подчеркнул Дмитрий Корнилов.