Брянская делегация приняла участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей в Москве

Фото: Общественная палата Брянской области.

В Москве завершился Всероссийский конгресс наблюдателей. Брянскую область на форуме представили заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Артём Сухоломкин и преподаватель Брянского техникума профессиональных технологий и сферы услуг, лектор общества «Знание» Максим Абрамов.

Со стороны Общественной палаты Чеченской республики во встрече приняли участие первый заместитель председателя Общественной палаты Чеченской Республики Алу Мухадинович Каримов, заместитель председателя ОП ЧР Бекхан Андарбекович Хамадов и руководитель Аппарата ОП ЧР Шамхан Шамсуддинович Гайрбеков.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия и обмена опытом в сфере общественного наблюдения. По итогам разговора стороны договорились усилить взаимодействие Общественных палат Брянской области и Чеченской Республики.

Сотрудничество двух регионов имеет прочную основу: Грозный и Брянск являются городами-побратимами. Кроме того, 2026 год в России объявлен Годом единства народов России. В его рамках государственная телерадиокомпания «Брянск» выпустила в эфир специальный репортаж о проживающих в Брянской области чеченцах — всего в нашем регионе их проживает около 200 человек.

В России действует институт уполномоченных представителей Главы Чеченской Республики в регионах РФ, созданный для содействия развитию торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных, культурных и иных связей Чеченской Республики с другими субъектами Российской Федерации. Полномочным представителем Главы Чеченской Республики в Брянской области является Шамсудин Шаидович Пацагов.