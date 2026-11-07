Мэр Брянска оценил обновленный стадион школы № 67

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров оценил обновленный стадион школы № 67. его привели в порядок по программе «Инициативное бюджетирование». Здесь установили баскетбольную площадку и благоустроили беговые дорожки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Когда специалисты принялись за работу, столкнулись с проблемой, - рассказали в мэрии Брянска. - В прошлом столетии территорию заняли частными домами, к каждому пристраивали подвал. Позже, в советские времена, дома снесли, а площадку разровняли. Но как только рабочие стали поднимать грунт, наткнулись на глубокие подвальные ямы. Их пришлось засыпать, на что потребовались дополнительные материалы и трудовой ресурс. Но сейчас все трудности позади — теперь школа может похвастать: на её спортивной площадке проходят не только уроки физкультуры, но и соревнования разных уровней.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Школа №67 – пример неравнодушного отношения к своему пространству. С одной стороны, выиграли конкурс и по региональной программе обеспечили учеников организованной зоной для спорта. С другой стороны, уже без бюджетного участия, своими собственными руками высадили вдоль фасада живописные клумбы, которые обильно цветут даже сейчас, осенними серыми днями.

На территории школы также есть теплица. В ней сотрудники и ученики выращивают рассаду для будущих кустарников и многолетних цветов.

А еще о достижениях этого учреждения образования говорят многочисленные кубки, выставленные в фойе. Каждый из них — это традиция, которую здесь бережно хранят.

Напомним, в Брянске в парке «Олимпийский» обновили игровую площадку.