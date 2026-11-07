В Брянске в парке «Олимпийский» обновили игровую площадку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска завершают строительство парка «Олимпийский». Здесь уже обновили Дом культуры Володарского района и современный объект с ротондой, прогулочными дорожками и спортивным оборудованием. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Парк полностью преобразился. Для этого строители вырубили сотню старых деревьев, вывезли с заброшенной территории больше тысячи тонн мусора. При уборке была обнаружена огромная свалка, которая накапливалась десятилетиями и была закрыта валежником. Подрядчик признавался, что объем работы намного превысил ожидания, отчего был вынужден немного отстать от графика.

Сейчас на территории «Олимпийского» идут последние, завершающие работы: специалисты высаживают растения, подключают фонари, скоро приступят к установке лавок и урн. Местные ребятишки каждый день бывают на игровой площадке с горками и травмобезопасным покрытием.. Как рассказали в городском комитете ЖКХ, все работы в парке «Олимпийском» завершат до конца ноября.

Капремонт парка «Олимпийский» прошёл по программе «Формирование комфортной городской среды».