Слово тоже может быть оружием: как в Брянске договорились бороться с деструктивом в сети

Фото: РИА "Стрела".

В Брянске журналисты, полицейские, прокурорские работники и представители власти собрались, чтобы обсудить, как не пустить экстремистские идеи в информационное пространство. Семинар «Роль СМИ в противодействии осуществлению экстремистской деятельности» организовало региональное управление Роскомнадзора.

На него пришли также сотрудники Центра по противодействию экстремизму, прокуратуры, аппарата областной антитеррористической комиссии и департамента внутренней политики. Цель встречи состояла в том, чтобы выработать общую стратегию работы с деструктивным контентом в СМИ и соцсетях.

Угрозы меняют обличье

Светлана Пахоменко из аппарата антитеррористической комиссии Брянской области рассказала, как изменилась картина. Раньше террористическую идеологию распространяли в основном международные организации. С началом СВО, по её словам, главную опасность стали представлять украинские спецслужбы, неонацистские формирования и их западные кураторы. Есть и вторая тенденция, которая тревожит специалистов. Среди школьников и студентов набирает силу идеология массовых убийств.

Пахоменко уверена, что СМИ могут стать для молодых людей источником помощи и поддержки. Они способны показать, что за советом стоит идти к психологам, юристам и социальным работникам, а не в деструктивные сообщества.

Что говорит закон

Роман Никифоров из Центра по противодействию экстремизму областного УМВД напомнил, что Стратегия противодействия экстремизму утверждена указом президента в 2024 году. Борьба с экстремистской пропагандой в СМИ и интернете названа в ней одним из основных направлений государственной информационной политики.

«Информация – один из самых влиятельных инструментов формирования общественного сознания, именно поэтому борьба за информационное пространство является сегодня неотъемлемой частью противодействия экстремизму», – заявил Никифоров.

От журналистов, по его словам, ждут нескольких вещей. Нужно формировать неприятие насилия, объяснять настоящие цели организаций, которые прикрываются привлекательными лозунгами, рассказывать о методах вербовки в соцсетях и показывать, что ответственность неотвратима. Молодёжь, подчеркнул полицейский, особенно уязвима для вербовщиков.

Ответственность тех, кто пишет новости

Семинар открыл заместитель руководителя регионального управления Роскомнадзора Алексей Чернявский. Он напомнил, что Великая Отечественная война выросла из человеконенавистнических идей, которые активно продвигала пропаганда. Сегодня эти угрозы никуда не делись, а лишь приняли новые формы. Чернявский назвал терроризм, национализм и межконфессиональные конфликты. Ситуацию на Украине он привёл как пример информационного оружия.

«В момент зарождения конфликта СМИ могут остановить беду, если будут четко фиксировать факты и не подливать масло в огонь. А могут разжечь войну, если незаметно вложат оружие в руки обычных людей», – сказал он.

По его мнению, журналистам мало просто сообщать новости. Им нужно последовательно разоблачать ложь экстремистов, успокаивать людей и добиваться нулевой терпимости общества к идеям радикалов. В эту работу входят также борьба с фейками и обучение людей безопасности, в том числе цифровой. Участники семинара согласились, что справиться с угрозами можно только общими силами журналистов, надзорных ведомств и правоохранителей.

По материалам РИА «Стрела».