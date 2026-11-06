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Звезды6 ноября 2026 8:15

Брянский ансамбль «Россияне» на Международном фестивале завоевал девять дипломов и звание первого из лучших

Культурное событие состоялось во Владикавказе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянский образцовый ансамбль «Россияне» на шестом Международном фестивале национальных культур «Алтын майдан-Алания» завоевал девять дипломов и звание «Первый из лучших в хореографии». Об этом на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Егор Ковальчук на своей странице ВКонтакте.

Во Владикавказ приехали творческие коллективы со всей России. «Россияне» Брянского областного методического центра «Народное творчество» исполнили русский народный танец «Калинка». В номере с элементами оконных наличников было задействовано сразу 50 человек!

Помимо наград фестиваля, коллектив получил диплом лауреата I степени на международном этноконкурсе «Артхурон».

- Поздравляю «Россиян» с блистательным выступлением и благодарю за работу по сохранению традиционной культуры русского танца, - сказал Егор Ковальчук.

Напомним, в Брянской области ремонтируют десять школ по региональному проекту «Все лучшее детям».

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