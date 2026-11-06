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Общество6 ноября 2026 8:02

В Брянской области ремонтируют десять школ по региональному проекту «Все лучшее детям»

Капитальные ремонты завершили в двух объектах – в Навле и Синезерках
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области ремонтируют десять школ по региональному проекту «Все лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Завершили капитальные ремонты двух объектов Навлинского района — в Навле и Синезёрках. До конца годаотресонтируют школы в Брянске и поселке Бытошь Дятьковского района. В Климово, Комаричах и Карачеве работы продолжатся в следующем году.

По федеральному проекту «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» в этом году капитальный ремонт уже выполнили в детских садах Жуковки, Дубровки и Навли. В Трубчевске работы вышли на финальную стадию.