Прокурор Советского района Брянска выслушал участников СВО и членов их семей

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Прокурор Советского района Брянска Ярослав Шепида совместно с главой районной администрации Денисом Семеновым, представителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ириной Бадаловой, председателем Советской районной территориальной депутатской группы Валерием Егорушкиным, руководителями городского и районного отделений БРОО «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» Виктором Выдренком и Вадимом Кучерявенко провели прием участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Обратившихся задавали вопросы по поводу оказания помощи в получении денежных компенсаций, восстановления утраченных документов и другие. Заявители сообщили о необходимости восстановления дорожного покрытия на придомовой территории, а также кронирования деревьев.

- По всем обращениям даны необходимые разъяснения и организованы проверочные мероприятия, - рассказали в прокуратуре.

После приема в целях оперативного рассмотрения обращения о неудовлетворительном состоянии придомовой территории прокурор района совместно с главой администрации и руководителем МБУ «Дорожное управление» выехали на место.

- Недостатки в содержании дорожного покрытия подтвердились, - рассказали в надзорном ведомстве. - В настоящее время организованы мероприятия по их устранению.

Напомним, команда брянской прокуратуры победила в чемпионате «Динамо» по плаванию.