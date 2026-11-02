Команда брянской прокуратуры победила в чемпионате «Динамо» по плаванию

Фото: прес-служба прокуратуры Брянской области.

Команда брянской прокуратуры завоевала первое место в чемпионате «Динамо» по плаванию. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Соревнования прошли среди коллективов физической культуры. Команды состязались в двух видах программы: вольный стиль и эстафета.

В команде прокуратуры участвовали: Роман Доронин (заместитель Брянского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ области), Артем Аксенов (заместитель прокурора Советского района г. Брянска), Наталина Султанова (старший прокурор отдела прокуратуры области), Никита Меркелов (помощник прокурора Стародубского района).

- Все участники продемонстрировали волю к победе и хорошую физическую подготовку, - рассказали в надзорном ведомстве.

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