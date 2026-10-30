Спецслужбы разминируют улицы Брянска. ФОТО: Егор Ковальчук.

Украинские боевики в пятницу 30 октября провели атаку БПЛА на Брянск. Они сбросили боеприпасы с дронов и заминировали территорию в Бежицком районе - в районе трех школ и 17 детских садов. Работы по устранению опасности продолжаются до сих пор. Рассказываем последние новости об атаке ВСУ на город.

Хронология атаки БПЛА на Брянск 30 октября 2026

О сбросе взрывчаток с БПЛА вблизи социальных объектов губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил на своих официальных каналах утром, в 8:10. Он рассказал, что атаке подвергся Бежицкий район, а опасные предметы скинули в районе улицы Металлургов, школ № 66 и прилегающих территорий.

9:26. Ковальчук называет налет беспилотников «целенаправленным ударом по социальным объектам». Сброшено большое количество бомб и они могут находиться на территориях трех школ и 17 детских садов.

Глава региона также предупредил о перекрытии движения в районе улиц Донбасской и Металлургов. На месте трудятся оперативные службы, занимаются разминированием.

В 9:46 политик делится историей спасения. В заточении в машине, окруженной разбросанными с украинских дронов взрывными устройствами, оказался местный житель.

«Саперы эвакуировали водителя из машины. Мужчину обезопасили, надев бронежилет, и вывели из зоны поражения осколками», - рассказал Ковальчук.

В Брянске из машины, окруженной взрывчатками, эвакуировали женщину

17:42. По информации губернатора, взрывотехники продолжают работу по разминированию территории в Бежицком районе Брянска:

«Большая часть взрывных устройств уже найдена и обезвреживается, но спецслужбы должны закончить свою работу, поэтому прошу всех жителей прилегающих микрорайонов с пониманием отнестись к этой ситуации и ограничить перемещение».

Видео с места ликвидации последствий атаки БПЛА на Брянск 30 октября

Егор Ковальчук опубликовал в своих социальных сетях видео с улиц Брянска, пострадавших от налета украинских БПЛА. Экстренные службы, соблюдая меры безопасности, поливают опасные участки, пытаясь нейтрализовать взрывоопасные предметы. Силовики используют защитную амуницию, стараясь минимизировать угрозу.

Ликвидация последствий атаки БПЛА на Брянск 30 октября

Губернатор не сомневается, что действия вооруженных формирований Киева были спланированным преступлением:

«Учитывая характер нападения, очевидно, что оно носит абсолютно целенаправленный, умышленный характер и направлено на то, чтобы вызвать жертвы и разрушения именно в гражданском секторе, в том числе во дворах многоквартирных домов».

Последствия атаки БПЛА на Брянск 30 октября

Полный ущерб еще предстоит установить. Первоочередная задача - избавиться от взрывчаток на улицах. Но впереди еще много работы.

«Дал поручение по всем муниципалитетам Брянской области для профилактических осмотров в жилых районах привлекать управляющие компании, дорожные службы, тех, кто ежедневно занимается обслуживанием территории. Это один из способов предотвратить тяжелые последствия, гибель и ранения людей», - говорит глава региона.

Кроме того, сейчас власти вместе со спецслужбами прорабатывают вопрос приобретения специализированной беспилотной техники для разминирования, а также специальных костюмов для сотрудников и пневматического оружия для дистанционной ликвидации взрывных устройств. Ковальчук уверен, что это будет иметь эффект и поможет снизить ущерб от действий боевиков.

Отдельно он обратился к жителям и попросил их проявлять бдительность и осмотрительность:

«Если вы увидели предмет, похожий на «тубус», отойдите от него тем же путем, которым подошли, на безопасное расстояние, укройтесь и позвоните по номеру 112».

При звонке нужно сообщить место своего нахождения и дождаться, когда экстренные службы туда приедут.

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