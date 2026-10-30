Фото: скриншот видео Егор Ковальчук, ВКонтакте.

В Бежицком районе Брянска продолжают разминирование территории после атаки ВСУ. Большую часть взрывных устройств уже нашли и обезвреживают. Об этом на своей странице ВКонтакте 30 октября сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Но спецслужбы должны закончить свою работу, поэтому прошу всех жителей прилегающих микрорайонов с пониманием отнестись к этой ситуации и ограничить перемещение, - написал Егор Ковальчук. - Учитывая характер нападения, очевидно, что оно носит абсолютно целенаправленный, умышленный характер и направлено на то, чтобы вызвать жертвы и разрушения именно в гражданском секторе, в том числе во дворах многоквартирных домов.

Глава брянского региона поручил по всем муниципалитетам Брянской области для профилактических осмотров в жилых районах привлекать управляющие компании, дорожные службы, тех, кто ежедневно занимается обслуживанием территории.

- Это один из способов предотвратить тяжелые последствия, гибель и ранения людей, - подчеркнул Егор Ковальчук. - по всем муниципалитетам Брянской области для профилактических осмотров в жилых районах привлекать управляющие компании, дорожные службы, тех, кто ежедневно занимается обслуживанием территории. Это один из способов предотвратить тяжелые последствия, гибель и ранения людей.

Губернатор убедительно просит жителей быть осмотрительными и бдительными.

- Если вы увидели предмет, похожий на «тубус», отойдите от него тем же путем, которым подошли, на безопасное расстояние, укройтесь и позвоните по номеру 112, - обращается к жителям Егор Ковальчук. - При звонке сообщите координаты местонахождения и дождитесь прибытия экстренных служб. Следите за официальными источниками информации. Берегите себя!

Напомним, в Бежицком районе Брянска враг сбросил взрывные устройства на территории трех школ и 17 детских садов.