Мелочь, которая не сгорает

Фото: Российский Красный Крест.

Ежедневно мы делаем десятки мелких платежей. Проездной, стаканчик кофе, заказ в приложении, заправка по дороге домой... Каждый такой чек оставляет небольшой "хвост" до круглой суммы, который обычно никто не замечает. Банки заметили. Теперь эти рубли можно направлять в благотворительные фонды автоматически, без переводов вручную и без напоминаний самому себе.

Самый свежий пример – Сбер, где появилась функция округления покупок в пользу фондов из каталога "СберВместе". Среди них есть и Российский Красный Крест.

На подключении функции уходит меньше минуты. После этого каждая оплата картой в магазине, кафе или на заправке будет автоматически дотягиваться до выбранной круглой суммы, а разница уйдет фонду. Если кофе стоил 187 рублей и выбран шаг до 200, в пользу подопечных уйдут 13 рублей.

Подписка целиком под контролем владельца карты. В той же вкладке можно в любой момент поменять шаг округления, снизить или поднять лимит, а при желании отключить функцию вовсе. Деньги не списываются сверх установленного вами потолка, поэтому бюджет месяца остается предсказуемым.

Что об этом говорят в Красном Кресте

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста, оценивает новый формат как рабочий инструмент для региональных организаций.

"Мы рассматриваем механизм округления как значимый шаг в развитии системной благотворительности. Для нашего отделения принципиально важна регулярность поступлений. Разовые крупные пожертвования позволяют закрыть конкретную потребность, однако планировать работу на месяцы вперед можно лишь при наличии стабильного потока средств. Небольшие суммы, поступающие ежедневно от большого числа граждан, как раз и создают такую основу.

Хочу подчеркнуть, что все средства, собранные через данный сервис, направляются на уставную деятельность организации. Это адресная поддержка одиноких пенсионеров, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей, которым требуется помощь здесь и сейчас. Мы со своей стороны обеспечиваем полную отчетность об использовании поступлений. Полагаю, что подобные цифровые решения будут и дальше расширять круг тех, кто готов участвовать в благотворительности на постоянной основе".

Не только Сбер. Что предлагают другие банки

Автоматические пожертвования при повседневных тратах развиваются сразу у нескольких игроков рынка, хотя подходы у всех разные.

МТС Банк запустил финтех-сервис "Добро Pay". Принцип тот же, что и у Сбера. Сумма покупки округляется, а "сдача" уходит в фонд, например в "Веру", которая помогает хосписам. Отличие в точках подключения. Опцию можно активировать в сервисах самого банка, а можно прямо в корзине интернет-магазина у ритейл-партнеров, в момент оформления заказа.

У большинства остальных банков округление работает иначе. Разница между чеком и круглой суммой отправляется на собственный накопительный счет или в инвесткопилку клиента, а не в фонд. Зато у них есть другой удобный путь к благотворительности. Речь о кешбэке.

Т-Банк предлагает сервис "Кэшбэк во благо". После подключения весь денежный кешбэк, начисленный за месяц по дебетовой карте, не возвращается на счет владельца, а сразу перечисляется в выбранный проверенный фонд. В списке более 600 некоммерческих организаций. Вдобавок банк время от времени запускает специальные акции вроде "Курса добра", в рамках которых удваивает пожертвования клиентов в адрес определенных фондов.

В Альфа-Банке и ВТБ округлить чек напрямую в пользу НКО пока нельзя. Там функция работает исключительно как копилка для личных средств. Тем, кто хочет помогать регулярно, доступны два варианта. Первый – настроить автоплатеж в адрес фондов-партнеров банка. Второй – переводить накопленные мили и бонусные баллы программ лояльности через витрины благотворительности внутри приложений. Этот способ требует участия вручную, но позволяет отдавать то, что иначе могло бы просто сгореть.

На что обратить внимание перед подключением

Прежде чем включать любую из этих опций, имеет смысл заглянуть в каталог банка и прочитать карточку фонда. Банки размещают у себя организации, прошедшие проверку, однако выбор конкретного направления помощи все равно остается за вами. Кому-то ближе поддержка пожилых людей в своем регионе, кому-то хосписы или семьи с детьми.

Второй момент – лимит. Поставьте ту сумму, которую не будете замечать в конце месяца. Смысл округления как раз в том, что помощь становится фоновой и не требует усилий. Пара сотен рублей в месяц от одного человека выглядит скромно. Но когда таких людей в одном городе тысячи, фонд получает ресурс, на который можно опираться при планировании.