В Брянске на улицах Любезного и Ромашина завершают обследование квартир, пострадавших от удара украинского беспиллотника

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска на улицах Любезного и Ромашина завершают обследование квартир, пострадавших от удара по многоквартирным домам украинского беспиллотника. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сейчас главная задача власти — организовать адресную помощь пострадавшим, - говорят в мэрии Брянска. - Для этого специалисты администрации Советского района обходят квартиры в повреждённых домах. Уже обследовано 176 квартир, составляются дефектные ведомости и акты на разбитое имущество. Эти документы необходимы для последующего возмещения ущерба жителям. Осталось обследовать несколько помещений, собственники которых пока на связь не вышли.

Если ваша квартира, машина, дом пострадали, обращайтесь в Советский межрайонный следственный отдел Брянска по телефону: +7 (4832) 72-16-92, +7-910-743-66-72.

Если вам нужна консультация, звоните в администрацию Советского района: +7 (4832) 30-68-51, 30-68-55 — отдел ЖКХ; +7 (4832) 74-27-95 — приёмная главы районной администрации; +7 (4832) 30-68-60 — диспетчерская администрации (работает в вечернее и ночное время)

Напомним, при атаке БПЛА на Брянск 27 октября погиб мужчина, шесть человек ранены.