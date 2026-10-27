Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Ночью 27 октября украинские беспилотники вновь атаковали Брянск. Об этом 27 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Последние новости об атаке БПЛА на Брянск 27 октября 2026

В Бежицком районе погиб мужчина. Он подорвался на «тубусе» со взрывчатым веществом, который был сброшен с БпЛА.

- На месте работают пиротехники Министерства обороны, - пишет Егор Ковальчук. - Движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской перекрыто.

В результате атаки БпЛА в Советском районе, по предварительным данным, ранены шесть человек. Повреждены три многоквартирных дома по улицам Ромашина и Любезного, 11 автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Поручил главе Брянской городской администрации оперативно организовать работы по восстановлению пострадавших квартир и оформлению необходимых документов, -рассказал глава брянского региона.

Пострадавшие в результате атаки могут обратиться в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 158. Телефон для связи: +7-910-743-66-72.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Оформлением документов в районной администрации занимается отдел ЖКХ, куда можно позвонить по телефонам: 30-68-51, 30-68-55.