Ночью 27 октября украинские беспилотники вновь атаковали Брянск. Об этом 27 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
В Бежицком районе погиб мужчина. Он подорвался на «тубусе» со взрывчатым веществом, который был сброшен с БпЛА.
- На месте работают пиротехники Министерства обороны, - пишет Егор Ковальчук. - Движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской перекрыто.
В результате атаки БпЛА в Советском районе, по предварительным данным, ранены шесть человек. Повреждены три многоквартирных дома по улицам Ромашина и Любезного, 11 автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы.
- Поручил главе Брянской городской администрации оперативно организовать работы по восстановлению пострадавших квартир и оформлению необходимых документов, -рассказал глава брянского региона.
Пострадавшие в результате атаки могут обратиться в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 158. Телефон для связи: +7-910-743-66-72.
Оформлением документов в районной администрации занимается отдел ЖКХ, куда можно позвонить по телефонам: 30-68-51, 30-68-55.