Брянский губернатор опубликовал видео эвакуации женщины- водителя из окруженной бомбами машины

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Бежицком районе Брянска враг сбросил взрывные устройства на территории трех школ и 17 детских садов

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук опубликовал видео эвакуации женщины- водителя из окруженной бомбами машины. 30 октября в Бежицком районе Брянска враг сбросил взрывные устройства на территории трех школ и 17 детских садов.

В Брянске из машины, окруженной взрывчатками, эвакуировали женщину

Женщина оказалась в машине, окруженной бомбами. К ней на помощь пришли саперы. На нее надели бронежилет и вывели из зоны поражения осколками.

- Саперы эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой были разбросаны взрывные устройства с украинского беспилотника, - рассказал Егор Ковальчук.

Сейчас взрывотехники продолжают разминировать территорию. Глава брянского региона просит жителей не мешать работе спецслужб и не рисковать. Лучше всего не покидать дома и не передвигаться на опасной территории.

Напомним, в пятницу, 30 октября, ВСУ атаковали Брянск.