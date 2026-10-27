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Происшествия27 октября 2026 14:53

При атаке ВСУ Брянской области ранены двое мирных жителей

ВСУ ударили по Климовскому району
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

При атаке ВСУ Брянской области ранены двое мирных жителей. ВСУ ударили по Климовскому району. Об этом 27 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате атаки из РСЗО по посёлку Новый Ропск Климовского района осколочные ранения получил 53-летний мужчина, - написал Егор Ковальчук. - Он доставлен в больницу. В двух частных домах повреждено остекление.

В поселке Сачковичи Климовского района БпЛА атаковал движущийся автобус. Легкие ранения получил водитель. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, при атаке украинского беспилотника в Брянске пострадало порядка 200 квартир.