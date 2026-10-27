При атаке украинского беспилотника в Брянске пострадало порядка 200 квартир

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Строительные компании, волонтеры и неравнодушные люди устраняют последствия атаки украинского беспилотника в Советском районе Брянска рано утром 27 октября. Все строительные организации работают на безвозмездной основе. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Благодарен за такое отношение. Большое спасибо волонтерам, их помощь просто неоценима, - сказал Егор Ковальчук, побывавший на месте атаки.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

На месте работают правоохранительные органы, сотрудники департамента строительства, Государственной жилищной инспекции Брянской области, структурных подразделений Брянской городской администрации. К вечеру тепловой контур на трех поврежденных домах должен быть закрыт. Администрации города Брянска дал установку по максимальному ускорению этих работ.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Пострадало порядка 200 квартир, комиссия уже провела обследование трети из них и продолжает поквартирный обход, чтобы оценить причиненный ущерб. В зависимости от вида повреждений и от того, общедомовое это имущество или частное, — будет выплачена денежная компенсация либо проведен ремонт, - рассказал глава брянского региона.

Также Егор Ковальчук подчеркнул, что враг повышает интенсивность ударов.

- Наша защита усилена, но противник продолжает практику запугивания и террористических атак, - сказа глава брянского региона. - Хочу еще раз призвать всех жителей к бдительности и готовности к разного рода провокациям. Правительство региона и руководство муниципалитетов настраиваю на максимально оперативную реакцию по ликвидации последствий ударов и причиненных повреждений.

Напомним, в Брянске помогают пострадавшим от ночной атаки украинских беспилотников 27 октября.