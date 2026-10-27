В Брянске помогают пострадавшим от ночной атаки украинских беспилотников 27 октября

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске помогают пострадавшим от ночной атаки украинских беспилотников ночью 27 октября. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска продолжают устранять по следствия удара беспилотника. Работу здесь проводят по четкой схеме и строго распределили по участкам.

Городское дорожное управление расчищает территорию: специалисты выпиливают ветки деревьев возле домов, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд строительной техники. Задействовали больше 150 волонтеров: они уберут осколки, следы повреждений, очистят прилегающую к дому территорию.

Восстановительные работы ведут строительные организации, бойцы отряда БАРС-Брянск и представители управляющих компаний. В первую очередь закрывают тепловой контур в жилых домах.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На месте работают специалисты прокуратуры и следственного комитета.

Как сообщил глава Советского района Денис Семенов, на чрезвычайную ситуацию откликнулось очень много людей.

- Здесь сейчас весь город, помогаем всем миром. Глава горадминистрации Александр Николаевич Макаров поставил задачу выстроить работу максимально оперативно, - рассказал Денис Александрович. - Утром мне позвонили главы всех районов Брянска, прислали специалистов для помощи в обследовании квартир и материалы для проведения первоочередных мероприятий. Строители, ряд управляющих компаний, добровольцы, депутаты — все предложили свою помощь и включились в восстановительную деятельность. Наша комиссия уже сейчас обходит квартиры, осматривает повреждённое имущество и пострадавшие автомобили, составляет акты. Эти документы необходимы для последующего возмещения ущерба жителям.

ВНИМАНИЕ! Если ваша квартира, машина, дом пострадали, обращайтесь в Советский межрайонный следственный отдел Брянска по телефону: +7(4832) 72-16-92, +79107436672

Если вам нужна консультация, звоните в администрацию Советского района: +7(4832) 30-68-51, 30-68-55 — отдел ЖКХ; +7(4832) 74-27-95 — приемная главы районной администрации; +7(4832) 30-68-60 — диспетчерская администрации (работает в вечернее и ночное время).

Напомним, во время ночной атаки ВСУ Брянска 27 октября погиб еще один человек.