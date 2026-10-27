«Карта жизни» собрала доноров костного мозга по всей России

Фото: Российский Красный Крест.

Иногда помощь занимает несколько минут и не требует ни больницы, ни очередей. Именно так устроена акция «Карта жизни: дарим шанс». В ней участвовали 75 региональных отделений Российского Красного Креста. Вместе с ними работали специалисты ФГБУ «РосНИИГТ ФМБА России». Люди приходили на донорские акции и вступали в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Что за акция и зачем она нужна

Задача у неё простая и очень важная: рассказать, что такое донорство костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, и пополнить Федеральный регистр новыми именами. Для людей, которым нужна трансплантация, этот список иногда оказывается единственной надеждой. Чем больше в нём добровольцев, тем выше шанс, что для конкретного пациента найдётся подходящий донор.

Организаторы сделали ставку на просвещение. Специалисты объясняли, как всё устроено, отвечали на вопросы и не уговаривали, а помогали принять взвешенное решение.

Как вступали в регистр

Сложных процедур не понадобилось. Участники сдавали образец буккального эпителия, то есть делали мазок с внутренней стороны щеки. Это быстро и не требует забора крови. Достаточно было прийти на донорскую акцию в своём регионе.

Карта из лиц

У акции появился визуальный итог. Из фотографий добровольцев, вступивших в регистр, организаторы собрали интерактивную карту России. Получилась мозаика из людей, которые решили, что чужая жизнь стоит нескольких минут их времени. Карта показывает, что донорское движение в стране живёт, растёт и не ограничивается одним регионом.

Что происходило в Брянске

Брянская область тоже подключилась. В начале октября региональное отделение Российского Красного Креста вместе с волонтёрами-медиками медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова запустило просветительскую акцию о донорстве костного мозга. Будущие медики участвовали сами и рассказывали о донорстве сверстникам и горожанам.

Свою оценку работе дал член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов:

«Российский Красный Крест системно развивает направление, связанное с донорским движением. Участие региональных отделений во Всероссийской акции подтверждает, что эта работа ведётся на федеральном уровне и охватывает широкий круг граждан. Брянское отделение продолжит информирование населения и содействие пополнению Федерального регистра доноров костного мозга. Выражаем благодарность всем, кто принял участие в мероприятиях».

На чём держится проект

Акция опирается на соглашение о сотрудничестве между Российским Красным Крестом и Российским научно-исследовательским институтом гематологии и трансфузиологии ФМБА России. Такие соглашения подписаны более чем с 70 региональными отделениями. Благодаря этому у акции есть и организационная основа, и профессиональная экспертиза.

Спасибо всем, кто пришёл, поделился фотографией и не остался в стороне. Каждый новый донор в регистре даёт кому-то реальный шанс на жизнь.

Коротко об акции

Название: Всероссийская акция «Карта жизни: дарим шанс».

Организаторы: Российский Красный Крест и ФГБУ «РосНИИГТ ФМБА России».

Участники: 75 региональных отделений по всей стране.

Способ вступления в регистр: мазок с внутренней стороны щеки.