Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Во время ночной атаки ВСУ Брянска 27 октября погиб еще один человек. 67-летний мужчина погиб в результате сброса взрывных устройств в Бежицком районе города. Об этом на своей странице ВКонтакте 27 октября сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Мои искренние соболезнования родным и близким. Будет оказана вся необходимая помощь,- написал глава брянского региона.

На месте происшествия продолжаются работы по разминированию.

- Прошу быть осторожными и внимательными! Движение автотранспорта по-прежнему ограничено, - обращается к местным жителям глава брянского региона.

Напомним, Во время ночной атаки ВСУ Брянска 27 октября в Бежицком районе погиб мужчина. Он подорвался на «тубусе» со взрывчатым веществом, который был сброшен с БпЛА.