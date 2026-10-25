Двое мужчин погибли при атаке ВСУ микроавтобуса в брянском селе Борщово

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Двое мужчин погибли при атаке ВСУ микроавтобуса сельхозпредприятия в брянском селе Борщово. Удар нанесли по Погарскому району. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- Огромное горе — погибли двое мужчин, - написал Егор Ковальчук. - Искренние соболезнования родным и близким. Окажем семьям всю необходимую поддержку.Также ранения получили мужчина и женщина. С ними работают медики. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!

Напомним, при атаках ВСУ в Брянской области гибнут и получают ранения мирные жители.