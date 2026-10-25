Фото: Александр КОЦ.

При атаках ВСУ в Брянской области гибнут и получают ранения мирные жители. Украинские беспилотники ударили по Клинцовскому и Климовскому районам. Об этом на своей странице вКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

На озере вблизи села Рубежное Климовского района в результате атаки вражеского БпЛА от полученных травм погиб 65-летний мужчина.

- Выражаю родным и близким соболезнования, - написал Егор Ковальчук.

Украинский БпЛА попал в ТЦ «Позитив» поселка Климово. Пострадали двое мирных жителей: 21-летний молодой человек и 40-летняя сотрудница аптеки.

В результате удара дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю ранен 53-летний житель Климовского района.

Атакован жилой дом в городе Клинцы Клинцовского района. Ранен 39-летний местный житель.

- Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, - написал глава брянского региона.