Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области 61-летний водитель автомобиля ранен при атаке ВСУ. Дроном-камикадзе в Климово ударили по служебному автомобилю. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте 19 октября губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- 61-летний водитель, двигаясь на служебном транспорте, получил осколочное ранение, - написал Егор Ковальчук. - Мужчина доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Брянской области 64-летний мужчина подорвался на минном устройстве в лесу.