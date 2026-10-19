Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

В Брянской области 64-летний мужчина подорвался на минном устройстве в лесу. Трагедия произошла в Навлинском районе, вблизи села Стайки. Об этом 19 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

- 64-летний мужчина, грибник, с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение, - написал Егор Ковальчук.

Жителей Брянской области просят отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.

Напомним, три украинских беспилотника уничтожили за сутки над Брянской областью.