Скорая для души: чему научил III Всероссийский форум Российского Красного Креста

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Два дня работы, больше 250 человек в залах музея "АТОМ" на ВДНХ и свыше тысячи тех, кто подключился онлайн. Всего в III Всероссийском форуме по психологической помощи и поддержке участвовали более 1 250 человек: исследователи, практикующие психологи, сотрудники некоммерческих организаций, представители профессиональных ассоциаций, студенты помогающих специальностей. Повестка при этом была одна – психологическая помощь в кризисе как базовый навык специалиста.

На пленарных дискуссиях быстро ушли от общих слов к практике. Умение работать с острым состоянием давно перестало быть узкой специализацией. Паническая атака может случиться у человека, который просто ехал домой в метро и открыл на ходу ленту новостей. Тревога, страх, нарушения сна, тяжелые воспоминания – с этим в кабинеты психологов приходят все чаще, и речь идет о тенденции, которую специалисты фиксируют в разных странах.

Отдельная тема форума – травма свидетеля. Состояние, при котором человек физически не пострадал, но стал очевидцем тяжелых событий вживую или через экран и получил глубокую психологическую травму. Из-за этого круг тех, кому нужна поддержка, заметно расширяется: быть в стороне от происшествия и нуждаться в помощи – вещи вполне совместимые.

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Что звучало с главной сцены

Павел Савчук, председатель Российского Красного Креста, представил стратегию организации как единого ресурсного центра для профессионального сообщества. Аналитика за год показала резкий рост запросов на очные консультации. Круглосуточная горячая линия перестраивается под сложные кризисные состояния и работу с людьми, которые переживают тяжелые жизненные события.

Юлия Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, говорила о стандартах экстренной помощи и об осознанном волонтерстве. Многолетний опыт работы ведомства в зонах чрезвычайных ситуаций она разложила на понятные алгоритмы включения добровольцев в систему кризисного реагирования. Мысль, которую она подчеркнула: помощь остается безопасной и для пострадавших, и для самих волонтеров только при жестком профессиональном контроле.

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Сергей Тугушев, телеведущий и эксперт по коммуникациям, выступил в динамичном формате, близком к TED. Он собрал актуальные данные о посттравматическом стрессовом расстройстве и показал, как масштабные внешние события отражаются на состоянии общества. Этот доклад задал рамку для всего дальнейшего разговора на площадке.

Организаторы обращают внимание на важный момент: на одной площадке впервые собрались эксперты и организации разных направлений, чтобы сделать навыки кризисной поддержки доступными для каждого специалиста, а не только для узкого круга.

Фото: Брянское региональное отделение Российского Красного Креста.

Взгляд из региона

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста, смотрел на программу форума с практической стороны.

"Форум дал региональным отделениям целостную картину того, как сегодня выстраивается система кризисной психологической помощи. Мы получили возможность сверить собственные подходы с федеральными стандартами и практикой коллег из других субъектов. Перед нами стоит задача обеспечить жителям доступность квалифицированной поддержки, и здесь многое зависит от подготовки добровольцев и от того, как организована методическая работа с ними. Без сопровождения специалистов, которые работают со сложными случаями, говорить о стабильном качестве помощи нельзя. По итогам форума мы намерены усилить это направление в Брянской области и активнее развивать программы обучения добровольцев".