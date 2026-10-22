Человечность на границе: как в Брянской области помогли иностранному водителю после атаки

Фото: Брянское областное отделение Российского Красного Креста.

Вечером 16 октября на трассе под Новозыбковом дрон атаковал грузовик. Водитель выжил, но остался в чужой стране с травмами, без паспорта, без денег и без тёплых вещей. Домой он отправился меньше чем через сутки после того, как его друзья и родственники попросили помощи у Брянского областного отделения Российского Красного Креста.

Около 22:05 на 186-м километре автодороги А-240 "Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь" беспилотник ВСУ с взрывным устройством ударил по движущемуся грузовику. Машина уничтожена полностью. Водитель, гражданин Турции Сармашык Сюрейя, получил множественные травмы.

Его доставили в Новозыбковскую центральную районную больницу. Врачи оказали всю необходимую помощь, а персонал позаботился и о бытовом. Одежду, испачканную кровью, отстирали и выгладили. В отделении Красного Креста отмечают, что подобные случаи в приграничье, к сожалению, уже не редкость.

Фото: Брянское областное отделение Российского Красного Креста.

В Брянское отделение Российского Красного Креста обратились друзья и родственники водителя. Ситуация действительно была тяжёлой. Документы сгорели вместе с машиной, вещи пришли в негодность и для прогулки по осеннему холоду уже не годились. Денег не было, русского языка мужчина не знал. Человек, пережив атаку, психологически был в очень уязвимом состоянии.

Работа началась с проверки фактов. О случившемся сообщили Уполномоченному по правам человека в Брянской области Вячеславу Тулупову. Его помощники всё перепроверили и подтвердили. С больницей связались напрямую.

Параллельно шла бумажная часть. Новозыбковский отдел Следственного комитета вынес постановление, которым Сюрейя признли потерпевшим от террористической атаки. Новозыбковский отдел полиции подготовил документ, разрешающий ему передвигаться по территории России.

Следом решился вопрос с дорогой. Уполномоченный по правам человека договорился о доставке пострадавшего из Новозыбкова в Брянск. В пути его сопровождал командир отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС, старшина полиции Игорь Дайнеко.

В Брянске гостя встретили сотрудники отделения Российского Красного Креста. Они купили необходимую одежду и разместили его в гостинице. В четыре часа ночи выехали на автомобиле организации в Москву, в консульство Турции. Там мужчина получил временные документы, которые позволяют вернуться на родину.

Работодатель водителя сразу купил ему билет домой. Сотрудники брянского отделения проводили Сюрейю в аэропорт и остались рядом вплоть до паспортного контроля.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста, прокомментировал ситуацию.

"Российский Красный Крест оказывает помощь любому человеку, пострадавшему в ходе вооружённого конфликта, независимо от его гражданства. В данном случае результат стал возможен благодаря скоординированной работе органов власти и профильных служб Брянской области. Выражаем признательность всем, кто принял участие в оказании помощи. Одновременно призываем соблюдать нормы международного гуманитарного права и напоминаем о недопустимости ударов по гражданским лицам и гражданским объектам".

История водителя из Турции показывает, как выглядит помощь на практике. Тут нет громких слов, есть звонки, согласования, чужие руки, которые вовремя подхватили человека. В отделении подчёркивают, что главная задача организации остаётся прежней. Нужно облегчать страдания людей, оказавшихся в сложной ситуации.