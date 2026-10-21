О предприятии – из первых уст

Фото: Мальцовский портландцемент.

Мальцовский портландцемент присоединился ко Всероссийской акции «Неделя без турникетов», цементный завод посетят более 100 школьников и студентов региона.

Цементники стремятся сделать их визиты на производство познавательными и насыщенными новыми знаниями, открытиями. В качестве экскурсоводов традиционно выступают инженеры-технологи, готовые не только доходчиво объяснить все процессы, но и компетентно ответить на вопросы ребят.

В рамках единой модели профориентации особое внимание уделяется учащимся 9-х классов – тем, кто решил вступить на путь профессионального образования по рабочей специальности или программе подготовки специалистов. Среди посетивших завод таких ребят – 37 человек. Знакомство с предприятием начинается с лекции о правилах безопасности на производстве. Юным гостям также рассказывают о профессиях цементной отрасли, о возможности пройти на предприятии практику и стажировку, о тех условиях, которые предлагаются молодым специалистам.

Двух-трёхчасовая экскурсия включает знакомство со всеми переделами производства, начиная с карьеров по добыче сырья и заканчивая цехом упаковки и отгрузки цемента. Впечатлений немало: кто-то восхищён масштабами карьеров, кто-то обсуждает устройство и значение шламбассейнов, а динамика работы линии паллетирования приводит в восторг всех без исключения.

Татьяна Васильевна Кирюхина, заместитель директора по воспитательной работе Фокинской школы № 1:

- Непосредственное знакомство с производством, на мой взгляд – лучшая практика профориентации. Я обратила внимание на то, как грамотно и ответственно построена эта работа на Мальцовском портландцементе. Как заинтересованно ребята слушают экскурсовода. Спасибо и фокинским цементникам, и компании ЦЕМРОС за внимательное отношение к подрастающему поколению, за уделенное нам время, за то, что кто-то из ребят благодаря посещению цементного производства обрел уверенность в своём завтрашнем дне.