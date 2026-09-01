Когда БелАЗ танцует вальс

Фото: предоставлено пресс-службой АО “Мальцовский портландцемент”.

Огромный БелАЗ, с грацией вальсирующего танцора проходит «змейку» и паркуется в «гараже» с точностью до сантиметра. Тепловоз сцепляется с вагоном так плавно, что стакан воды на его раме остаётся полным. А шагающий экскаватор, настоящий гигант карьеров, шестикубовым ковшом аккуратно подхватывает бочку, стараясь не задеть грунт.

Можно подумать, что это шоу. На самом деле так выглядят задания конкурса «Лучший по профессии», который прошел на Мальцовском портландцементе.

Конкурс профмастерства для предприятия – добрая традиция. В этот раз свои навыки показывали представители пяти специальностей: помимо водителей БелАЗов, машинистов тепловозов и шагающих экскаваторов, мастерство продемонстрировали электрогазосварщики и лаборанты химического анализа.

Первый этап – теория: знания тонкостей профессии надо подтвердить, затем – практические выступления. Иначе это не назовешь: испытания на владение техникой, умение маневрировать мощными и, казалось бы, неповоротливыми машинами – есть виртуозность настоящих артистов. Или напротив – миниатюрность оборудования и предельная точность действий – просто волшебство.

Например, девушки-лаборантки продемонстрировали своё тонкое мастерство, изящно манипулируя шпателями, ступками и высокоточным аналитическим оборудованием.

Не меньшую сноровку проявили и сварщики. Точность и аккуратность выполнения – залог надёжного шва. Задача: соединить детали в различных пространственных положениях. Твёрдость руки, сосредоточенность – от внимательных взглядов экспертов скрыть ошибку просто невозможно.

Пять зрелищных дней, наполненных эмоциями и волнением, перетекли в не менее волнительное ожидание результатов.

Вот имена лучших из лучших:

В номинации лучший водитель автомобиля БелАЗ:

1 место – Максим Андрюшкин; 2 место – Александр Тримаскин; 3 место – Андрей Трошин.

В номинации лучший машинист тепловоза:

1 место – Василий Марченков; 2 место – Виктор Донин; 3 место – Сергей Алдушин.

В номинации лучший электрогазосварщик:

1 место – Сергей Проняев; 2 место – Вадим Прокопов; 3 место – Иван Прокопов.

Лучшими среди лаборантов химического анализа признаны: 1 место – Екатерина Захарова; 2 место – Наталья Полякова; 3 место – Юлия Никитина.

Лучшие по профессии среди машинистов экскаватора: 1 место – Олег Сенин; 2 место – Валерий Минаков; 3 место разделили – Александр Кобенок и Николай Поляков.

Все победители конкурса отмечены почётными грамотами и премией.

Награды за профмастерство, звание «Лучший по профессии» – предмет особой гордости, признание коллег, по себе знающих цену этим победам. За словами «водитель», «сварщик», «машинист» или «лаборант» стоят годы практики, выдержка и умение делать сложное так, будто это проще простого. И иногда, чтобы увидеть, насколько удивительна профессия, достаточно просто дать мастеру возможность показать, на что он способен.