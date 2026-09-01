На брянском заводе «ЛДС» объявили День знаний

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Как и по всей России, на брянском заводе «Локомотив-дизель-Сервис» отмечают День знаний. Об этом сообщает сайт «МК-Брянск».

- Нет, это не выходной день, но у некоторых наших сотрудников сегодня дети пошли первый раз в первый класс, - рассказывает директор завода «ЛДС» Сергей Горелов, - поэтому мы отдельно отметили таких работников, и если это не скажется на производственном процессе, готовы предоставить им возможность отвести ребенка в школу.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

А еще руководитель предприятия подчеркнул, что1 сентября – это еще и возможность напомнить сотрудникам о необходимости постоянного повышения квалификации. Во-первых, на предприятии постоянно обновляются станки и оборудование, а это значит, необходимо всегда быть готовым работать с самой современной техникой. Во-вторых, у завода «ЛДС» заключено соглашение с Брянским государственным инженерно-технологическим университетом о подготовке специалистов без отрыва от производства.

- Состоялось уже несколько выпусков. В ближайшее время готовы будем направить на обучение новый набор, - сказал Сергей Иванович.