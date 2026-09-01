Новая школа, новый адрес, новый рюкзак: как помогают семьям, перебравшимся в Климово из приграничья

Фото: брянское отделение Российского Красного Креста.

Переезд - это почти всегда стресс, даже когда он запланирован. А когда собираться приходится быстро и не по своей воле - тем более. Жители приграничных деревень Климовского района покидали свои дома из-за угрозы обстрелов и атак FPV-дронов - и теперь обустраиваются заново в райцентре, зачастую с минимумом вещей.

Российский Красный Крест завершил очередной этап поддержки таких семей: адресную помощь получили переселенцы из приграничья, временно разместившиеся в Климово.

Что именно привезли

Начали с самого чувствительного - со школьников. Для ребенка смена школы посреди привычной жизни - испытание само по себе: новый класс, новые учителя, незнакомые коридоры. Чтобы хотя бы со сборами не было проблем, детям младшего школьного возраста, которым пришлось сменить образовательное учреждение, собрали и вручили рюкзаки со всей необходимой канцелярией - от тетрадей до ручек.

Вторая часть помощи - про повседневность, про обычный поход в магазин. По благотворительной программе фонда «Выручаем» семьям передали сертификаты на 5 000 рублей для покупок в «Пятерочке» - магазин сети есть и в Климово, так что далеко идти не придется. Кроме того, семьи, оставившие свои дома, получили 150 продуктовых карточек, каждая - тоже на 5 000 рублей.

Логика простая: не абстрактная «гуманитарка» одним пакетом на всех, а адресные вещи, которые закрывают конкретные бытовые дыры - школа, продукты, первые недели на новом месте.

Фото: брянское отделение Российского Красного Креста.

Официальная позиция

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Корнилов, член президиума брянского отделения Российского Красного Креста:

«Оказание адресной помощи гражданам, вынужденно покинувшим населенные пункты приграничной зоны Климовского района, находится на постоянном контроле регионального отделения. Все запланированные в рамках данного этапа мероприятия выполнены в полном объеме: поддержку получили как семьи с детьми школьного возраста, так и другие категории граждан, размещенных на территории районного центра. Хочу подчеркнуть: работа на этом не останавливается. Совместно с партнерскими организациями мы продолжим мониторинг потребностей переселенцев и будем оперативно реагировать на поступающие обращения».

Фото: брянское отделение Российского Красного Креста.

Что дальше

Помощь продолжается - этот этап не последний. И здесь важно сказать спасибо всем, кто в этом участвует: волонтерам, партнерам, обычным жителям, которые поддерживают программы рублем или делом. Такая поддержка - реальная помощь, а не просто слова. Для семей, которые начинают жизнь заново пусть и в своем районе, но не в своем доме, это ощущается очень буквально: собранный портфель у ребенка и полный пакет продуктов на кухне.