100 донаций ради жизни: Брянский общественник Артем Сухоломкин вносит свой вклад в здоровье нации

Фото: из личного архива Артема СУХОЛОМКИНА.

Сто раз поделиться своей кровью — поступок, достойный уважения. Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Артем Сухоломкин доказал, что патриотизм проявляется не в лозунгах, а в конкретной помощи людям.

Двенадцать лет назад, в 2014 году, Артём Николаевич впервые сел в донорское кресло. Сегодня на его счету — сотня процедур. Став «Почётным донором России» в 2018 году, он продолжил посещать станцию и сегодня часто сдает концентрат тромбоцитов. Это стратегически важный компонент для медицины. Благодаря готовности Сухоломкина прибывать на станцию по экстренному вызову, врачи могут планировать сложнейшие операции. Служба крови Брянщины демонстрирует выдающиеся результаты. Сухие компоненты крови, производимые в областном центре, напрямую спасают жизни российских бойцов на передовой и находящихся на лечении в госпиталях.

Мощности станции растут: запущены два новых зала для заготовки цельной крови и ее компонентов аппаратными методами. Брянская станция остается одним из девяти стратегических центров страны, где производят жизненно важный препарат Альбумин. На фоне модернизации станции, регулярные доноры, такие как Артём Сухоломкин, являются главным ресурсом медицины. На Брянщине донорское движение демонстрирует отличные результаты. Об этом говорят и цифры, которые БОСПК публикует каждую неделю.