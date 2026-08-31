В Брянске восстановили школу, пострадавшую от ракетного удара ВСУ 14 августа

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске восстановили школу №9, пострадавшую от ракетного удара ВСУ 14 августа. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После атаки ВСУ в школе были разбиты окна на всех трех этажах, повреждены одна из внутренних стен, некоторые помещения. Глава Брянской городской администрации Александр Макаров поручил соответствующим службам восстановить школу к началу нового учебного года. Всего лишь за две недели нужно было найти финансирование, оформить документацию, установить 70 окон, восстановить стену.

- Горадминистрация в срочном порядке организовала работы. К ней подключились депутаты областной Думы. Михаил Кабанов, заслуженный строитель РФ, в кратчайшие сроки подготовил дефектовки, сметы и другие необходимые документы. В срочном порядке была проведена экспертиза, - рассказали в мэрии Брянска.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Уже 25 августа строители приступил к работе. Все повреждения к 31 августа устранили. Подрядчик работал без выходных, чтобы 1 сентября ученики пришли в родную школу и сели за парты. Заменили окна, отремонтировали классы, столовую и спортивный зал. Помогли родители учеников и сами старшеклассники, конечно же, с разрешения родителей.

Сегодня рано утром в школе побывал заместитель главы горадминистрации Александр Гаврилов, который курирует городское образование. Чуть позже и специальная комиссия оценила готовность школы к новому учебному году.

- Восстановление школы было для нас приоритетной задачей, - сказал Александр Гаврилов. - Благодаря слаженной работе депутатов облдумы, всех служб, подрядчиков, специалистов Советской районной администрации, управления образования и коллектива школы №9, удалось в сжатые сроки провести необходимые работы. Все приложили максимум усилий, чтобы вернуть ребятам привычную и комфортную образовательную среду, и 1-го сентября школа распахнёт двери — для полноценного обучения и развития детей.

Напомним,в Советском районе Брянска ВСУ в пятницу, 14 августа, нанесли ракетный удар по жилому многоквартирному дому.