Брянский завод «ЛДС» готов прийти на помощь обороне страны

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» готов прийти на помощь обороне страны. Об этом сообщает сайт «МК-Брянск».

Речь идет о возможном внесении изменений в механизм, позволяющий ввести огонь из оружия на большую дальность. А все началось с того, что однажды на одно из подразделений предприятия обратил внимание военнослужащий, проходящий службу в приграничном районе.

Как только об этом сообщили директору предприятия Сергею Горелову, он дал необходимые поручения конструкторскому отделу. И оказалось, что с подобной просьбой к ним уже обращались раньше.

Специалисты провели необходимые расчеты и доложили, что возможно внесение изменений в конструкцию, после чего дальность стрельбы может увеличиться с 3 км до 5-7.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- Мы готовы были провести подобные работы, но не имеем право вносить изменения без разрешения Минобороны,- говорит директор завода «ЛДС» Сергей Горелов. - Мы уже проходили подобным путем. Наши разработки присутствовали на международной выставке в Москве «Армия-2020». Наш стенд посещали и министр обороны, генералы - представители Генштаба, руководители различных управлений. По итогам выставки даже получили благодарность за подписью министра обороны за наши разработки.

Также Сергей Иванович отметил, что разработка и производство вооружения и его комплектующих – это сложная процедура.

- Если будет получено разрешение и задание на изготовление этих узлов, то готовы выполнить задание Родины, - сказал руководитель завода «ЛДС».