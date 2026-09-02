Снос с историей: Брянск разбирает легенды и стены

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В центре Брянска исчезло ещё одно здание, которое многие горожане считали частью городской истории. На улице Калинина полностью демонтировали дом №91А - трёхэтажку, которую связывали с именем философа Василия Розанова. Именно здесь, как помнили местные жители, в конце XIX века размещалась мужская прогимназия, где Розанов преподавал с 1882 по 1887 год. На фасаде даже висела мемориальная доска.

Однако городские власти внесли ясность: демонтированное здание никакого отношения к дореволюционной прогимназии не имело. Постройка появилась только в 1962 году, уже на месте разрушенного во время войны исторического дома. Объектом культурного наследия она не являлась, хотя краеведы отмечают, что здание всё же было ценным элементом градостроительной среды.

Снос начался в августе и шёл непросто. Сначала рабочие вручную разбирали кровлю, затем к делу подключилась тяжёлая техника. Движение на участке улицы временами перекрывали по ночам, чтобы не создавать опасности для людей и транспорта. Во время работ один из экскаваторов даже опрокинулся.

Теперь на месте аварийного дома – пустое пространство. Что здесь появится, пока не уточняется. Зато чиновники обещают, что никаких высоток не будет: участок находится в границах достопримечательного места «Рождественская гора», и любая застройка потребует визуально-ландшафтного анализа. А пока снос открыл вид на соседний дом №93Б, который как раз является настоящим памятником архитектуры.

Краеведы добавляют детали: изначально на этом месте действительно стоял доходный дом дворянина Владимира Халаева. Над высоким цоколем размещались магазины, аптека и питейное заведение, а на втором этаже – та самая прогимназия. В Великую Отечественную здание серьёзно пострадало от попадания снаряда, и в послевоенные годы его восстановили уже в изменённом виде – с надстроенным третьим этажом и перекроенным фасадом.

Городские преобразования продолжаются, и Брянск постепенно меняет лицо. Вопрос в том, насколько новый облик сохранит связь с прошлым.

Источник- сайт АиФ-Брянск.