Фото: Российский Красный Крест.

Не карьерная лестница: что движет волонтерами Красного креста

По всей России - от Калининграда до Владивостока - работают люди, для которых слово "помощь" не абстракция из новостной ленты. Это их ежедневная практика.

Волонтеры Российского Красного Креста каждый день делают то, что многие откладывают "на потом" или считают чужой зоной ответственности. Разбирают гуманитарные грузы в складских помещениях, слушают тех, кому не с кем поговорить, учат людей правильно накладывать повязки и делать непрямой массаж сердца.

Форматы разные, масштаб тоже - от районных акций до федеральной программы. Но суть одна: быть там, где нужна реальная поддержка, а не только красивые слова о ней.

Некоммерческий сектор устроен иначе, чем госучреждения или бизнес. Сюда не приходят за карьерной лестницей или бонусами по итогам квартала. Сюда идут те, кто ищет смысл - и находит его в конкретных действиях, а не в отчетах.

Когда человек по-настоящему вовлечен в то, чем занимается его организация, это видно сразу. Он не просто выполняет должностные обязанности - он становится частью движения. Рассказывает о проектах друзьям, делится новостями в своих соцсетях, налаживает связи с другими НКО и находит партнеров там, где их никто не ждал.

«Сотрудник некоммерческой организации должен выступать амбассадором своего дела. Это предполагает не только профессиональное владение информацией о деятельности организации, но и способность транслировать её ценности на различных площадках - как в рамках межведомственного взаимодействия, так и при работе с общественностью», - комментирует Дмитрий Корнилов, член брянского президиума Российского Красного Креста.

Такие команды работают на энергии идеи, а не на административном ресурсе. Каждый участник притягивает к организации что-то своё: кто-то - связи в бизнес-среде, кто-то - экспертизу в узкой области, кто-то - доступ к площадкам или медиа.

Помощь - это не всегда про деньги. Иногда это товары, услуги, консультации. Иногда - просто возможность быть услышанным. Главное, что за всем этим стоят люди, которые пришли в некоммерческий сектор осознанно. И остались, потому что нашли то, чего не хватало в других сферах: живое дело и настоящий отклик. Если вы тоже ищете не просто занятость, а смысл - двери открыты. Брянское отделение Российского Красного Креста всегда ждет тех, кто готов стать частью команды. Опыт не обязателен. Главное - желание быть рядом с теми, кому нужна поддержка. Всё остальное можно освоить по ходу дела.