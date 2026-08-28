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Общество28 августа 2026 9:29

Специалисты брянского завода «ЛДС» ремонтируют самое современное оборудование

На предприятии работают высококвалифицированные сотрудники
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Специалисты брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис» ремонтируют самое современное оборудование. Об этом сообщает сайт «Город32».

На заводе есть участок штамповки. Он - один из ключевых сегментов производства. Редко какое задание, выполняемое предприятием, обходится без участия специалистов этого участка.

- Оборудование, которое установлено на этой линии – самое современное, — говорит директор завода «ЛДС» Сергей Горелов. - Одним из них является листогибочный пресс с числовым программным управлением. К сожалению, и у самого нового оборудования могут случаться поломки – техника есть техника. Так, этот пресс на прошлой неделе вышел из строя.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

Также Сергей Горелов рассказал, что сотрудники завода связались с сервисным центром, но, оказалось, что ждать специалиста пришлось бы две недели.

- Вместе с тем, производитель гарантировал длительный срок эксплуатации данного оборудования, что очень важно для нашего производства, — отметил Сергей Иванович.- Но если бы ждали две недели, то поставили под угрозу выполнение важного задания. На заводе провели совещание, на котором решили произвести ремонт своими силами. Все получилось. Поломку устранили, и пресс снова заработал. Этот пример наглядно показал, что наши сотрудники высококвалифицированные и могут не только работать на современном оборудовании, но и при необходимости выполнять ремонтные работы.