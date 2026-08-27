Александр Андреев бескорыстно помог пострадавшим от ракетной атаки ВСУ Брянска 14 августа

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Александр Андреев бескорыстно помог жильцам дома на улице Ромашина после ракетного удара ВСУ 14 августа. Рассказал об этом человеке Дмитрий Чибисов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После тушения пожара на верхнем этаже квартиру Дмитрия затопило. Натяжной потолок свисал почти до пола, было понятно, что самим не справиться. Мужчина начал обзванивать фирмы, занимающиеся ремонтами. Более чем из двадцати организаций отозвался только один специалист, у которого было подходящее оборудование, — Александр Андреев. Мужчина приехал буквально через 15 минут, слил воду (вёдра вытаскивали все вместе, воды было очень много) и просушил потолок. Помог и жильцам других пострадавших квартир на 8 и 9 этажах. Денег мастер не взял, хотя предлагали все. Через пару дней, когда все окончательно высохло, приехал снова и закончил работу.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Приехал, сделал нам потолок, - рассказала . бабушка Дмитрия Антонина Михайловна. - Очень красиво, аккуратно. И за собой всё убрал, вообще идеально. Хотя здесь был кавардак ужасный. Молодец. И люстру сам повесил. Всё сделал. А теперь заказали раму на окно и балконную дверь. Он сказал: “Я вам бесплатно поставлю”». Александр за свою работу деньги брать и не планировал: «У людей горе. На этом нельзя зарабатывать», — сказал он нам в разговоре.

Мужчина не рассчитывал на признание, но люди, которым он помог, выразили ему благодарность.

- Хочу попросить от лица меня и моей семьи, а также наших соседей поблагодарить Александра за оказанную бескорыстную помощь людям, которые оказались в беде, — написал Дмитрий.

Напомним, в Брянске при ракетной атаке ВСУ 14 августа пострадали четыре многоквартирных дома и один частный.