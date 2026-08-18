Брянский завод «ЛДС» на пути к статусу «завода-института»

Фото: из личного архива Сергея НОВИКОВА.

На брянском заводе «Локомотив-Дизель-сервис» возрождают элементы советского образования. Об этом сообщает сайт «Город32».

- Мудрые люди знают, что новое – это хорошо забытое старое, — говорит директор завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов. - А еще: зачем изобретать колесо, если оно изобретено до нас и хорошо себя зарекомендовало?

Предприятие «ЛДС» — это не просто динамично развивающееся производство, это симбиоз всего хорошего, что было наработано предыдущими специалистами в металлообработке. Кто сейчас помнит, что такое «завод-институт» или «завод-ВТУЗ»? А в советское время эти термины не требовали дополнительного пояснения.

Фото: пресс-служба завода «ЛДС».

- Сегодня между заводом «ЛДС» и Брянским инженерно-технологическим университетом (БГИТУ) заключено соглашение о подготовке специалистов для нашего предприятия без отрыва от производства. Это не благотворительность, — подчеркивает Сергей Иванович, — а элементарный прагматический расчет – зачем нам принимать на работу тех, кого потом придётся переучивать? Лучше сразу готовить нужных специалистов.

По словам Сергея Горелова, предприятие пока не готово присвоить себе статус «завода-института», но оно на этом пути. Сейчас в БГИТУ создана базовая кафедра цифровых промышленных технологий, которой руководит директор Центра цифровых компетенций, доцент кафедры «Информационные технологии» Сергей Новиков. Эта базовая кафедра и готовит для нас специалистов.

— То, чем мы занимаемся, будет весьма востребовано в самое ближайшее время, — уверен Сергей Новиков, — по сути мы не только готовим нужных специалистов, но и экономим бюджетные средства, которые не направляются на изучение не нужных дисциплин и выпуск тех, кого на производстве все равно приходится переучивать. Не зря меня привлекали к работе в комиссии Правительства региона по решению проблем кадрового голода. Это тоже одна из составляющих нашей работы.

Решением этих проблем должен или может стать региональный Центр, который возьмёт на себя разрешение уже давно назревших проблем в производстве. Составной частью в него может быть включена наша кафедра и совместные с заводом «ЛДС» наработки, которые уже реализованы на практике.